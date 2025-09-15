Облизбирком подвел предварительные итоги выборов в городскую думу Самары

В Самаре впервые за последние десять лет избрали депутатов городской думы прямым всенародным голосованием. Согласно предварительным итогам облизбиркома, из прошлого созыва сохранили свои мандаты менее половины парламентариев (17 из 37).

На выборах в гордуму побеждают депутаты от «Единой России», победив в 30 округах. Второе место занимает ЛДПР, которую представят в городском парламенте три человека — Максим Венедиктов, Ирина Шведова и Наталья Бисярина. Еще два политика избрались от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»: Владислав Широчин и Виталий Пичкунов. Дмитрий Асеев стал единственным представителем КПРФ. Еще на одном избирательном округе победил самовыдвиженец Эдуард Галстян, ранее представлявший «Единую Россию».

Явка на выборы депутатов городской думы Самары восьмого созыва составила 19,66%.

Андрей Сазонов