В Самарской области явка на муниципальных выборах составила 39,09%

По состоянию на утро понедельник, 15 сентября, явка на выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области составила 39,09%. Об этом сообщает облибзирком.

Явка на выборы депутатов городской думы Самары восьмого созыва составила 19,66%.

С 12 по 14 сентября в Самарской области проходили выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Жители избирали депутатов городской думы Самары восьмого созыва, а также депутатов в шести городских округах: Жигулевске, Кинеле, Октябрьске, Отрадном, Похвистнево и Чапаевске. Кроме того, жители голосовали за депутатов собраний представителей городских и сельских поселений.

Георгий Портнов