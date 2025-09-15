Путин поздравил Солнцева с победой на губернаторских выборах

Президент Владимир Путин поздравил Евгения Солнцева с победой на выборах губернатора Оренбургской области. По данным ЦИК, он получил 83,85% голосов.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент и губернатор пообщались по видеосвязи во время церемонии открытия объектов Роспотребнадзора, следует из сообщения Кремля. Владимир Путин поинтересовался у Евгения Солнцева, как прошли выборы главы Оренбургской области. Он поздравил его и пожелал удачи.

14 сентября прошел единый день голосования. Во всех 20 регионах, где проходили губернаторские выборы, победили действующие главы. Еще в 11 субъектах проходили выборы депутатов заксобраний. Явка составила 47%, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова.

