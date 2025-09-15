«Магнит» первым из ритейлеров предложит подтверждать возраст через Max

Ритейлер «Магнит» (MOEX: MGNT) первым протестирует технологию подтверждения возраста через мессенджер Max. Так покупатели смогут приобретать товары с возрастным ограничением без паспорта, сообщили на сайте компании.

Технологию уже тестируют в 10 магазинах: пять — в Москве, три — в Краснодаре, и два — в Санкт-Петербурге. Для этого в кассах самообслуживания доработали программное обеспечение и подключили их к инфраструктуре мессенджера. В компании планируют расширить пилотный запуск на 300 торговых точек.

Главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит» Вячеслав Кубаев отметил, что в дальнейшем технологию могут применить для идентификации клиентов, зарегистрированных в программе лояльности. На кассах самообслуживания также могут подключить подтверждение возраста по биометрии.