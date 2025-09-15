В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту нападения подростка на водителя трамвая

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения подростка на водителя трамвая в Ижевске, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбудили по статье 213 УК РФ «Хулиганство». За данное преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел 12 сентября на остановке «Переулок Профсоюзный». Школьник начал душить и избивать водителя, которая пыталась предотвратить его передвижение на сцепном устройстве трамвая. В результате инцидента пострадавшая была доставлена в больницу, а подросток — в полицию.

Анастасия Лопатина