Подросток-зацепер избил водителя трамвая в Ижевске

Зацепера—подростка увезли в отделение полиции после нападения на водителя трамвая, которая подобрала его телефон, сообщили в «ИжГЭТ» со ссылкой на слова пострадавшей. Водителя доставили в медучреждение.

Конфликт произошел утром 12 сентября. По данным «ИжГЭТ», на остановке «переулок Воткинский» двое подростков 14-15 лет зацепились за задний сцепной прибор трамвая. На «переулке Профсоюзном» водитель подошла к «зацеперам», чтобы предотвратить их дальнейшее передвижение вне салона.

В момент, когда подростки спрыгивали со сцепного устройства, у одного из них упал телефон, закрепленный на штативе на головном уборе. Водитель трамвая подняла телефон, на что один из подростков повалил ее на землю, начал душить и избивать. Затем свидетели вызвали полицию. Подростка доставили в отделение, а водителя трамвая госпитализировали, чтобы зафиксировать побои.

Анастасия Лопатина