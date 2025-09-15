Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о возрождении интереса к творчеству художниц прошлого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tristan Fewings / Getty Images for Sotheby's Фото: Tristan Fewings / Getty Images for Sotheby's

Попался мне один текст у западных коллег, которые выискивают влияние феминизма в самых неожиданных периодах истории мирового искусства. Как считают эксперты, период раннего Нового времени, охватывающий XV-XVIII века, принес в последнее десятилетие множество новых открытий. В отличие от многих ныне живущих художниц, чей успех бывает действительно спорадическим, большинство художниц прошлого добивались заметного успеха в свое время, однако позже их наследие чаще всего оказывалось забыто.

Например, мастер натюрморта Рашель Рюйш (1664–1750) была знаменита при жизни, а прожила она 86 лет и продавала некоторые из своих полотен дороже, чем ее соотечественник Рембрандт ван Рейн, живший чуть раньше в том же Амстердаме. Кстати, ее отец Фредерик был профессором анатомии и владел собранием редких экземпляров и аномалий из медицинской практики, которое почти полностью было куплено Петром I для Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. Ее слава померкла сразу после смерти, но в последнее время репутация этой художницы «Золотого века Нидерландов» начала приближаться к былому торжеству.

Первая крупная монографическая выставка Рюйш проходит в Бостонском музее изящных искусств до 7 декабря, после того как ранее ее работы были показаны в мюнхенской Старой пинакотеке и Художественном музее Толедо в Огайо. Научная монография, посвященная творчеству Рюйш, издается в рамках серии иллюстрированных научных монографий «Освещая женщин-художниц». Такое внимание к творчеству Рюйш последовало за продажей натюрморта за 1,65 млн фунтов на аукционе Sotheby’s в 2013 году. В то время как академическая наука принялась извлекать из полного забвения работы современных художниц примерно в 1970-х годах, совпав с расцветом феминистского движения, аукционные дома отмечают рост женского сегмента рынка примерно с 2010-х годов. Я продолжу рассказ о женщинах на мировом арт-рынке в следующий раз.

Дмитрий Буткевич