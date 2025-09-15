Ранее судимую жительницу Новокузнецка задержали в Петербурге с карфетанилом

Сотрудники Росгвардии 13 сентября задержали у дома 21-2 по Народной улице при патрулировании территории задержали 41-летнюю ранее судимую жительницу Новокузнецка, которая выражалась нецензурной бранью на улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нарушительницу доставили в отдел полиции, в ходе обыска у нее обнаружили два пакетика с порошкообразным веществом розоватого цвета общей массой около 3 граммов.

Согласно результатам экспертизы, это смесь, содержащая карфетанил (более известный как «слоновий транквилизатор»). Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала петербурженку с партией наркотиков в каршеринговом автомобиле.

Андрей Маркелов