Полиция задержала петербурженку с партией наркотиков в каршеринговом автомобиле

В ночь на 9 сентября у дома 59 по Лесному проспекту полицейские остановили каршеринговый автомобиль KIA Rio, за рулем которого находилась 27-летняя петербурженка, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Во время проверки документов она сильно нервничала, правоохранители в итоге решили осмотреть салон.

Квартира задержанной 27-летней петербурженки, где нашли «набор наркосбытчика».

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Квартира задержанной 27-летней петербурженки, где нашли «набор наркосбытчика».

На заднем сиденье машины нашли куртку, в одном из карманов которой лежала металлическая коробка с папиросами-самокрутками, в другом – 12 свертков, перемотанных изолентой. Водитель призналась, что там содержится марихуана, которую она забрала из закладки. Метку о нахождении каннабиса она получила в одном из мессенджеров.

Находки направили на экспертизу, петербурженку доставили в отдел. В ходе последующего обыска в квартире задержанной в доме 17 по Новосибирской улице оперативники нашли «набор наркосбытчика». Еще несколько готовых к реализации свертков с марихуаной, электронное весы и упаковочный материал. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.3 статьи 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на трассе М-11 остановили «Газель» с более чем 500 кг наркотиков из Ленобласти.

Андрей Маркелов