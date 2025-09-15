Андрей Сарана избавился от приставки врио на посту главы комздрава Петербурга

Очередное назначение произошло в структуре администрации Санкт-Петербурга — комитет по здравоохранению официально возглавил Андрей Сарана, до того трудившийся в этой должности в качестве врио. О кадровом решении в понедельник, 15 сентября, сообщила пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Сарана занимал пост первого заместителя главы городского комздрава с февраля 2019 года.

Также с 15 сентября на должность директора государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт Петербурга» назначен Дмитрий Лисовец, который ранее замещал должность заместителя директора этого учреждения и временно исполнял обязанности директора.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Андрей Сарана был назначен на пост председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в качестве врио в середине июня этого года.

Андрей Цедрик