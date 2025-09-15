В Воронежской области скончался пострадавший при атаке БПЛА фермер

Сотрудник фермы в Аннинском районе Воронежской области, пострадавший при атаке БПЛА ночью 7 сентября, скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Max. Глава региона добавил, что близким погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Аграрий получил ранения при падении сбитого БПЛА. В тот же день его положили в реанимацию.

Также в Аннинском районе горела хозпостройка, были выбиты окна в двух частных домах. Еще в одном муниципалитете были повреждены стена дома и линия электропередач.

По данным Александра Гусева, всего ночью 7 сентября над пятью районами Воронежской области уничтожили около 20 дронов. В Минобороны РФ сообщали о ликвидации над регионом 13 беспилотников.

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО сбили шесть дронов над Белгородской областью. Другие регионы Черноземья, по данным Минобороны, атакам БПЛА не подверглись.

