В Дагестане нашли очередную подпольную майнинг-ферму

В Буйнакске представители правоохранительных органов вместе со специалистами «Дагэнерго» выявили нелегальную майнинг-ферму. В частном доме работало 15 криптовалютных установок, которые крали электроэнергию на сумму около 2,5 млн руб. — примерно 324 тыс. киловатт-часов, сообщили в Telegram-канале единого контакт-центра «Дагэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Владелец фермы долго подделывал показания счетчиков, чтобы скрыть реальные объемы потребления.

Работа оборудования серьезно нагружала местную электросеть и приводила к аварийным отключениям. После ликвидации фермы материалы проверки передали в правоохранительные органы. Теперь владельцу грозит уголовное дело за хищение электроэнергии, а также гражданские и административные штрафы за незаконное подключение.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в августе в Дагестане нашли еще несколько подпольных майнинг-ферм. Подобный способ добычи криптовалюты в регионе запрещен законом из-за недостатка энергетических мощностей.

Станислав Маслаков