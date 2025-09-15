Компания «Ставропольмебель» выиграла спор с Росимуществом о праве на объекты

Арбитражный суд Ставропольского края отказал территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в иске о возврате 16 объектов недвижимости у АО «Ставропольмебель». Резолютивная часть решения суда опубликовано в картотеке дела.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Росимущество требовало изъять у компании объекты недвижимости, включая земельный участок, здания и сооружения. Ведомство настаивало на возврате имущества, утверждая о незаконном владении со стороны предприятия.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Ставропольмебель» зарегистрировано в 1992 году в городе Ставрополь. Основной вид деятельности — производство кухонной мебели. Уставный капитал общества — 2,2 млн руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 328,1 млн руб., прибыль — 6,1 млн руб.

АО «Ставропольмебель» подало встречный иск с требованием признать за компанией право собственности на спорные объекты недвижимости.

В процессе участвовала прокуратура Ставропольского края, а также несколько организаций в качестве третьих лиц: министерство природных ресурсов региона, администрация Изобильненского городского округа, управление по охране культурного наследия и АО «Реконструкция».

Суд отклонил как первоначальные требования федерального ведомства, так и встречный иск мебельного предприятия.

Тат Гаспарян