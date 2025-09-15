Прокуратура Ставрополья требует через суд вернуть участок муниципалитету

Арбитражный суд Ставропольского края принял к производству иск о признании недействительным договора аренды земельного участка в селе Летняя Ставка Туркменского района. Определние суда опубликовано в картотеке дела.

Заместитель прокурора Ставропольского края обратился в суд в интересах Туркменского муниципального округа с исковым заявлением к местной администрации и индивидуальному предпринимателю Мадине Джаббаровой. Истец требует признать ничтожным договор от 23 июля 2024 года на аренду земельного участка площадью 10 тыс. кв. м.

Спорный участок относится к землям населенных пунктов и предназначен для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Суд удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах. Мадине Джаббаровой запрещено совершать сделки с земельным участком, которые могут привести к обременению правами третьих лиц. Управлению Росреестра по Ставропольскому краю запрещена регистрация любых сделок с данной землей.

К делу в качестве третьего лица привлечено региональное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Для подготовки к разбирательству суд истребовал у филиала ППК Роскадастр выписку из ЕГРН и реестровое дело по спорному участку, а также документы на объекты недвижимости.

Предварительное судебное заседание назначено на 1 октября 2025 года.

Тат Гаспарян