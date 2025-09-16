Рубль наказал спекулянтов

Рубль стремительно восстанавливает свои позиции. Курс юаня на биржевом рынке откатился к отметке 11,55 руб./CNY, за два дня потеряв 3,3%. Внебиржевой курс доллара опустился до 82,25 руб./$, снизившись на 2,2%. Спекулянты, разогнавшие курсы ведущих валют в преддверии заседания Банка России, не получили ожидаемого результата и активно сокращают позиции. Тем не менее фундаментальные факторы остаются против российской валюты и возвращения к значениям начала месяца эксперты не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

15 сентября курс юаня на Московской бирже опускался до 11,52 руб./CNY, что на 23 коп. (2%) ниже значений закрытия пятницы. По итогам торгов курс остановился возле отметки 11,55 руб./$. За два дня китайская валюта подешевела почти на 40 коп. (3,3%), растеряв большую часть роста, произошедшего на прошлой неделе. Курс доллара на внебиржевом рынке начал неделю с падения на 2%, до 82,25 руб./$, но во второй половине дня отыграл часть снижения, остановившись на отметке 82,78 руб./$. За два торговых дня американская валюта подешевела на 2,2%.

Откат курсов ведущих валют от локальных максимумов проходил на фоне возросшей активности инвесторов. Объем торгов с китайской валютой с поставкой «завтра» достиг почти 16 млрд CNY, что на треть выше показателя пятницы, и это максимальный результат с 27 июня 2024 года (17,4 млрд CNY). В рублевом эквиваленте (184 млрд руб.) результат оказался максимальным с ноября прошлого года.

Обвал биржевого курса юаня происходил при заметном росте числа сделок. По данным МФД, в понедельник состоялось более 120 тыс. сделок, что более чем вдвое выше среднего показателя за предыдущие три месяца (56 тыс. шт.). Даже в прошлом году, когда основная активность приходилась на биржевой рынок, было лишь пять дней, когда число сделок было выше текущего результата. Рост числа сделок связан с возросшей активностью частных инвесторов. «Месяц назад мы наблюдали схожую динамику роста активности клиентов на фоне встречи глав России и США»,— отмечает руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин.

Нынешний рост волатильности и объемов торгов вызван спекулятивной игрой в расчете на долгосрочный разворот курса. Как отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, эти ожидания сформировались на рынке давно, в первую очередь в связи с ростом дефицита бюджета, которому бы помогло как раз такое ослабление российской валюты. В частности, именно так было воспринято решение об отмене обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими экспортерами и ее продаже на рынке. Как итог, в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке, которое должно было дополнительно снизить привлекательность хранения сбережений в рублях, курсы юаня и доллара выросли на 5–6%.

Однако фундаментальных причин для такого бурного роста не было. По оценке директора по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрия Полевого, в июле объем внешней торговли товарами и услугами показал рост профицита с $4,5 млрд до $7,7 млрд по исходным данным и более значительный рост — с $5,4 млрд до $9,5 млрд — с поправкой на сезонность до максимума с мая 2024 года. При этом объем импорта с поправкой на сезонность в июле остался вблизи июньских значений ($32,2–32,5 млрд). «В 2023–2024 годах при схожих параметрах профицита курс не превышал 80–90 руб./$, а отток капитала сейчас ниже»,— отмечает господин Полевой. Даже ухудшение соотношения ставок по рублевым и валютным инструментам также не выявляет каких-то значимых рисков с точки зрения локального керри-трейда. В связи с этим вполне закономерно перегретый рынок после решения Банка России снизить ставку лишь на 1 п. п. вместо ожидаемых 2 п. п. охладил спекулянтов, спровоцировав разворот курсов на высоких оборотах.

В сложившихся условиях участники рынка рассчитывают на дальнейшее снижение курсов иностранных валют, однако возвращения к значениям начала месяца не ожидается. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в ближайшие недели рубль останется стабильным, а курс юаня будет находиться в диапазоне 11,2–11,9 руб./CNY, курс доллара — 80–85 руб./$. На стороне рубля будет высокая ключевая ставка, которая способствует привлекательности сбережений в рублях, а также продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 10,3 млрд руб. в день. «Негативными факторами для рубля являются сезонное возрастание спроса на валюту для закупки импорта, обнуление нормативов обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортеров, обсуждение новых антироссийских санкций на Западе»,— отмечает господин Васильев.

Виталий Гайдаев