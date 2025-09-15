Трамп готов ввести в Вашингтоне чрезвычайное положение

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что введет в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации национального масштаба, если местные власти не будут должным образом сотрудничать с Федеральным агентством по миграции и таможенному контролю (ICE).

Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Господин Трамп заявил, что мэр Вашингтона Мьюриель Баузер находится под влиянием «радикальных левых демократов», которые мешают ей осуществлять взаимодействие с федеральными властями. Ранее госпожа Баузер заявила, что вашингтонская полиция не будет оказывать содействие агентам ICE. При введении режима ЧП национального масштаба приоритет в действиях переходит от местных властей к федеральным.

Ранее своим указом президент ввел в Вашингтон войска Национальной гвардии «для противодействия разгулу преступности и незаконной иммиграции». Нацгвардейцы патрулируют улицы с боевым оружием. Введенные в столицу подразделения сформированы в том числе в штатах Среднего Запада, где традиционно сильны консервативные настроения и позиции Республиканской партии США. На прошлой неделе в столице прошли многотысячные акции протеста против присутствия в городе патрулей Нацгвардии.

Евгений Хвостик