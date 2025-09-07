«Люблю запах депортаций по утрам»
«Аль-Джазира», The Washington Post и другие издания о протестах в США против Дональда Трампа
Резкие высказывания Дональда Трампа в соцсетях и размещение им войск Национальной гвардии в Вашингтоне привели к массовым протестам в США. Обозреватели анализируют происходящее на улицах, чтобы понять, к чему может привести это противостояние.
Euronews (Лион, Франция)
Губернатор раскритиковал Трампа за пост про «министерство войны» на фоне протестов в Чикаго
Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер осудил публикацию президента США Дональда Трампа в социальных сетях, на которой изображены вертолеты, пролетающие над Чикаго, на фоне фотографии Трампа в ковбойской шляпе и языков пламени, а также подписи: «Люблю запах депортаций по утрам…», «Чикаго вот-вот узнает, почему его называют министерством войны» и «Чикаго сейчас в действии». Губернатор осудил публикацию, назвав сообщение Трампа «ненормальным» и угрозой «начать войну с американским городом».
Заочный спор случился после того, как тысячи людей в Вашингтоне и Чикаго вышли на улицы в знак протеста против размещения войск Национальной гвардии и дополнительных сил Агентства по иммиграционному и таможенному контролю в городах, контролируемых представителями Демократической партии США. После распоряжения Трампа федеральные власти готовятся начать масштабную операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства в Чикаго.
The Washington Post (Вашингтон, США)
Тысячи людей вышли на марш протеста в Вашингтоне
Тысячи людей вышли на улицы в субботу, пройдя маршем по 16-й улице на северо-западе к Белому дому. Это была первая крупная организованная акция протеста в округе Колумбия с тех пор, как президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, объяснив это борьбой с преступностью, и направил федеральные войска в столицу страны. Марш «Мы все — округ Колумбия» был организован коалицией различных правозащитных организаций.
Ранее местное сопротивление проявлялось лишь в небольших формах — собрании около 100 человек у здания столичной полиции и скандирования у федеральных правоохранительных органов. Но организаторы надеются, что марш протеста покажет возмущение местных жителей в адрес Трампа, который сказал, что округ Колумбия охвачен преступностью и потому нуждается в федеральном вмешательстве.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Генеральный прокурор округа Колумбия подал в суд иск против размещения войск Национальной гвардии
Генеральный прокурор округа Колумбия заявил о подаче иска в суд с требованием прекратить размещение войск Национальной гвардии в Вашингтоне. Это произошло через два дня после того, как федеральный судья постановил, что использование Национальной гвардии администрацией Трампа в Лос-Анджелесе было незаконным. В иске утверждается, что присутствие войск нарушает закон 1878 года, запрещающий использование федеральных сил для поддержания правопорядка внутри страны.
Резкие меры президентской администрации включают в себя усиление контроля над местными полицейскими управлениями, а также развертывание подразделений Национальной гвардии из других штатов, таких как Огайо, Южная Каролина и Западная Виргиния. Министр обороны Пит Хегсет разрешил этим подразделениям находиться на улицах с боевым оружием, хотя представитель Белого дома ранее заявлял, что они не будут производить аресты.
National Post (Торонто, Канада)
Чем рискует Трамп, используя Национальную гвардию
Это рискованный шаг, учитывая опасность отправки в американский город солдат, не подготовленных к работе в полиции, и недавнее решение суда о незаконности аналогичного развертывания в Лос-Анджелесе. Однако Трамп редко упускал возможность унизить своих политических оппонентов, даже когда это выходило за рамки его полномочий. И, поскольку подобные меры разрушают «нормы и историческую практику», их будет все легче воспроизводить в будущем. Политики всех взглядов вполне могут счесть привлекательным использование армии для запугивания политических оппонентов и обеспечения соблюдения непопулярных законов. Президент Трамп, возможно, ищет своей личной политической выгоды от использования войск внутри страны, но американцы будут платить высокую цену за его выходки еще долгие годы.
«Аль-Джазира» (Доха, Катар)
Трамп угрожает «войной» Чикаго
В субботу более тысячи протестующих прошли маршем по улицам центра Чикаго с лозунгами вроде «ICE — вон из Иллинойса, ICE — вон отовсюду» (ICE — Агентство по иммиграционному и таможенному контролю). Выступающие дали собравшимся инструкции о том, что делать при встрече с агентами ICE. Они также провели параллели между предлагаемыми ICE жесткими мерами в Чикаго и присутствием Израиля в секторе Газа.
Проживающий в Вашингтоне бывший американский дипломат Марк Фицпатрик заявил агентству Associated Press, что обеспокоен «авторитарным характером» обращения администрации президента с городом Вашингтоном. «Федеральные агенты, национальная гвардия, патрулирующая наши улицы,— это настоящее оскорбление демократии,— сказал он, добавив, что жителям Вашингтона приходится еще хуже из-за отсутствия федерального представительства.— У нас нет собственных сенаторов или членов Палаты представителей, поэтому мы находимся во власти такого диктатора».
The Guardian (Лондон, Великобритания)
В Чикаго отменен мексиканский фестиваль на фоне планов Трампа направить в город войска
Протесты в Чикаго были мирными, и больше всего в центре внимания их участников были вопросы иммиграции, а также атаки администрации США на демократию, а еще финансирование ею массового голода и бомбардировок палестинцев в Газе. Толпы скандировали «ICE, слушай, мы боремся», «Да здравствует Палестина», «Дональд Трамп — ты глупый клоун, тебя не любят в нашем городе». Протестующие прошли по центральным улицам города, ненадолго задержавшись у здания Trump Tower, чтобы показать ему неприличный жест и проскандировать «Fuck Trump».