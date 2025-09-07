Резкие высказывания Дональда Трампа в соцсетях и размещение им войск Национальной гвардии в Вашингтоне привели к массовым протестам в США. Обозреватели анализируют происходящее на улицах, чтобы понять, к чему может привести это противостояние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Octavio Jones / Reuters Фото: Octavio Jones / Reuters Фото: Octavio Jones / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Octavio Jones / Reuters Фото: Octavio Jones / Reuters Фото: Octavio Jones / Reuters

Губернатор раскритиковал Трампа за пост про «министерство войны» на фоне протестов в Чикаго

Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Притцкер осудил публикацию президента США Дональда Трампа в социальных сетях, на которой изображены вертолеты, пролетающие над Чикаго, на фоне фотографии Трампа в ковбойской шляпе и языков пламени, а также подписи: «Люблю запах депортаций по утрам…», «Чикаго вот-вот узнает, почему его называют министерством войны» и «Чикаго сейчас в действии». Губернатор осудил публикацию, назвав сообщение Трампа «ненормальным» и угрозой «начать войну с американским городом».

Заочный спор случился после того, как тысячи людей в Вашингтоне и Чикаго вышли на улицы в знак протеста против размещения войск Национальной гвардии и дополнительных сил Агентства по иммиграционному и таможенному контролю в городах, контролируемых представителями Демократической партии США. После распоряжения Трампа федеральные власти готовятся начать масштабную операцию по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства в Чикаго.

Тысячи людей вышли на марш протеста в Вашингтоне

Тысячи людей вышли на улицы в субботу, пройдя маршем по 16-й улице на северо-западе к Белому дому. Это была первая крупная организованная акция протеста в округе Колумбия с тех пор, как президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение, объяснив это борьбой с преступностью, и направил федеральные войска в столицу страны. Марш «Мы все — округ Колумбия» был организован коалицией различных правозащитных организаций.

Ранее местное сопротивление проявлялось лишь в небольших формах — собрании около 100 человек у здания столичной полиции и скандирования у федеральных правоохранительных органов. Но организаторы надеются, что марш протеста покажет возмущение местных жителей в адрес Трампа, который сказал, что округ Колумбия охвачен преступностью и потому нуждается в федеральном вмешательстве.

Генеральный прокурор округа Колумбия подал в суд иск против размещения войск Национальной гвардии

Генеральный прокурор округа Колумбия заявил о подаче иска в суд с требованием прекратить размещение войск Национальной гвардии в Вашингтоне. Это произошло через два дня после того, как федеральный судья постановил, что использование Национальной гвардии администрацией Трампа в Лос-Анджелесе было незаконным. В иске утверждается, что присутствие войск нарушает закон 1878 года, запрещающий использование федеральных сил для поддержания правопорядка внутри страны.

Резкие меры президентской администрации включают в себя усиление контроля над местными полицейскими управлениями, а также развертывание подразделений Национальной гвардии из других штатов, таких как Огайо, Южная Каролина и Западная Виргиния. Министр обороны Пит Хегсет разрешил этим подразделениям находиться на улицах с боевым оружием, хотя представитель Белого дома ранее заявлял, что они не будут производить аресты.

Чем рискует Трамп, используя Национальную гвардию

Это рискованный шаг, учитывая опасность отправки в американский город солдат, не подготовленных к работе в полиции, и недавнее решение суда о незаконности аналогичного развертывания в Лос-Анджелесе. Однако Трамп редко упускал возможность унизить своих политических оппонентов, даже когда это выходило за рамки его полномочий. И, поскольку подобные меры разрушают «нормы и историческую практику», их будет все легче воспроизводить в будущем. Политики всех взглядов вполне могут счесть привлекательным использование армии для запугивания политических оппонентов и обеспечения соблюдения непопулярных законов. Президент Трамп, возможно, ищет своей личной политической выгоды от использования войск внутри страны, но американцы будут платить высокую цену за его выходки еще долгие годы.

Трамп угрожает «войной» Чикаго

В субботу более тысячи протестующих прошли маршем по улицам центра Чикаго с лозунгами вроде «ICE — вон из Иллинойса, ICE — вон отовсюду» (ICE — Агентство по иммиграционному и таможенному контролю). Выступающие дали собравшимся инструкции о том, что делать при встрече с агентами ICE. Они также провели параллели между предлагаемыми ICE жесткими мерами в Чикаго и присутствием Израиля в секторе Газа.

Проживающий в Вашингтоне бывший американский дипломат Марк Фицпатрик заявил агентству Associated Press, что обеспокоен «авторитарным характером» обращения администрации президента с городом Вашингтоном. «Федеральные агенты, национальная гвардия, патрулирующая наши улицы,— это настоящее оскорбление демократии,— сказал он, добавив, что жителям Вашингтона приходится еще хуже из-за отсутствия федерального представительства.— У нас нет собственных сенаторов или членов Палаты представителей, поэтому мы находимся во власти такого диктатора».

В Чикаго отменен мексиканский фестиваль на фоне планов Трампа направить в город войска

Протесты в Чикаго были мирными, и больше всего в центре внимания их участников были вопросы иммиграции, а также атаки администрации США на демократию, а еще финансирование ею массового голода и бомбардировок палестинцев в Газе. Толпы скандировали «ICE, слушай, мы боремся», «Да здравствует Палестина», «Дональд Трамп — ты глупый клоун, тебя не любят в нашем городе». Протестующие прошли по центральным улицам города, ненадолго задержавшись у здания Trump Tower, чтобы показать ему неприличный жест и проскандировать «Fuck Trump».

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик