NYT: конная полиция и БПЛА будут охранять Трампа во время поездки в Лондон

В Лондоне развернута операция по обеспечению безопасности президента США Дональда Трампа. Газета The New York Times (NYT) называет ее самой масштабной со времени коронации Карла III.

Господин Трамп посетит Великобританию с 16 по 18 сентября. Американского президента примет король Карл III в Виндзорском замке. Для охраны визита британские спецслужбы задействуют широкий спектр сил, включая БПЛА, снайперов, конную полицию и патрульные катера на реке Темза. Кроме того, в столицу привлечены сотрудники правоохранительных органов из Англии и Уэльса.

Усиление мер безопасности связано с убийством молодежного активиста Чарли Кирка 10 сентября. В него выстрелили во время выступления в штате Юта, США. Подозреваемый — 22-летний Тайлер Робинсон — вину в стрельбе не признает и отказывается сотрудничать со следствием.

