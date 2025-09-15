Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

NYT: конная полиция и БПЛА будут охранять Трампа во время поездки в Лондон

В Лондоне развернута операция по обеспечению безопасности президента США Дональда Трампа. Газета The New York Times (NYT) называет ее самой масштабной со времени коронации Карла III.

Фото: Alastair Grant / AP

Фото: Alastair Grant / AP

Господин Трамп посетит Великобританию с 16 по 18 сентября. Американского президента примет король Карл III в Виндзорском замке. Для охраны визита британские спецслужбы задействуют широкий спектр сил, включая БПЛА, снайперов, конную полицию и патрульные катера на реке Темза. Кроме того, в столицу привлечены сотрудники правоохранительных органов из Англии и Уэльса.

Усиление мер безопасности связано с убийством молодежного активиста Чарли Кирка 10 сентября. В него выстрелили во время выступления в штате Юта, США. Подозреваемый — 22-летний Тайлер Робинсон — вину в стрельбе не признает и отказывается сотрудничать со следствием.

Подробности — в материале «Ъ» «США задумались о смерти».

Новости компаний Все