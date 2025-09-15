NYT: конная полиция и БПЛА будут охранять Трампа во время поездки в Лондон
В Лондоне развернута операция по обеспечению безопасности президента США Дональда Трампа. Газета The New York Times (NYT) называет ее самой масштабной со времени коронации Карла III.
Фото: Alastair Grant / AP
Господин Трамп посетит Великобританию с 16 по 18 сентября. Американского президента примет король Карл III в Виндзорском замке. Для охраны визита британские спецслужбы задействуют широкий спектр сил, включая БПЛА, снайперов, конную полицию и патрульные катера на реке Темза. Кроме того, в столицу привлечены сотрудники правоохранительных органов из Англии и Уэльса.
Усиление мер безопасности связано с убийством молодежного активиста Чарли Кирка 10 сентября. В него выстрелили во время выступления в штате Юта, США. Подозреваемый — 22-летний Тайлер Робинсон — вину в стрельбе не признает и отказывается сотрудничать со следствием.
Подробности — в материале «Ъ» «США задумались о смерти».