Нетаньяху отказался признать неудачным удар Израиля по «Хамасу» в Катаре

Израиль продолжает оценивать результаты удара по руководству палестинского движения «Хамаса» в Дохе. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он отказался признать атаку неудачной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

«Мы отправили послание террористам: "Вы можете бежать, но не можете спрятаться, мы доберемся до вас"»,— сказал господин Нетаньяху на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио (трансляция велась Associated Press на YouTube).

Премьер Израиля снова сравнил атаку с действиями США после теракта 11 сентября 2001 года. Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль разрабатывал и проводил операцию самостоятельно.

Израиль ударил по Катару 9 сентября. Целью был лидер группировки Халиль аль-Хайя. «Хамас» подтвердил гибель его сына Хаммама Аль-Хайя, еще нескольких членов движения и сотрудника службы безопасности Катара. Катар выступал ключевым посредником в переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Катарский МИД заявил, что будет добиваться привлечения израильского премьера к ответственности.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Катар ударит по Израилю буквой закона».