На 40% увеличился экспорт шампиньонной грибницы из Удмуртии в страны СНГ
1,5 тыс. т субстрата шампиньонной грибницы экспортировали из Удмуртии в Беларусь, Казахстан и Киргизию с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
9 сентября специалисты управления проконтролировали отправку 20 т субстрата в Казахстан. Собственнику продукции был выдан фитосанитарный сертификат.
Напомним, 75,7 тыс. частей мебели экспортировали в Турцию из Удмуртии с начала года. Это на 23,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.