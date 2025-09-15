На 40% увеличился экспорт шампиньонной грибницы из Удмуртии в страны СНГ

1,5 тыс. т субстрата шампиньонной грибницы экспортировали из Удмуртии в Беларусь, Казахстан и Киргизию с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

9 сентября специалисты управления проконтролировали отправку 20 т субстрата в Казахстан. Собственнику продукции был выдан фитосанитарный сертификат.

Напомним, 75,7 тыс. частей мебели экспортировали в Турцию из Удмуртии с начала года. Это на 23,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Анастасия Лопатина