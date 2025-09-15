Новосибирский облсуд проверит приговор создателю религиозной секты Виссариону

В Новосибирский областной суд поступили жалобы на приговор организатору религиозной секты «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) Сергею Торопу и двум его сподвижникам Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. В карточке дела указывается, что приговор оспорила прокуратура, обвиняемые, их адвокаты, а также один из потерпевших. Дата судебного заседания пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион)

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Руководитель «Церкви последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион)

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

В июне, как писал «Ъ-Сибирь», Железнодорожный райсуд Новосибирска назначил Сергею Торопу, Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову от 11 до 12 лет в колонии строгого режима, обязав выплатить потерпевшим 40 млн руб. компенсации. Время, что обвиняемые провели под стражей (с 22 сентября 2020 года), им зачли в срок наказания из расчета «день за день».

В материалах дела указывается, что в начале 1990-х годов Сергей Тороп, взявший себе имя Виссарион, и его соратники Вадим Редькин и Владимир Ведерников создали на юге Красноярского края религиозную организацию, насчитывающую свыше 5 тыс. последователей, руководили ею и проповедовали учение «Единая вера». Главными целями основателей учения были управление людьми и извлечение прибыли за счет привлечения денег адептов и их безвозмездного труда. Во время проповедей Виссариона, говорится в деле, «эксплуатировался образ Иисуса Христа», к последователям, включая детей, применялось групповое психологическое насилие.

В сентябре 2020 года верхушку религиозной организации задержали и доставили в Новосибирск. Следственный комитет предъявил им обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ) и причинении вреда здоровью различной тяжести (ст. 111 и ст. 112 УК РФ). В деле говорится, что 16 последователям учения был причинен моральный вред, шести — тяжкий вред здоровью, одному — средней тяжести. Пока шло следствие, суд по иску красноярской прокуратуры ликвидировал ЦПЗ и исключил ее из ЕГРЮЛ.

Никто из фигурантов расследования вину не признал. Сам Сергей Тороп после приговора заявил, что так и не понял, за что его судили. По его мнению, сторона обвинения располагала только «фантазиями следствия».

Илья Николаев