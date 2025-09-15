Россия и Белоруссия на учениях отработали применение БПЛА

Военнослужащие России и Белоруссии на совместных учениях «Запад-2025» отработали применение беспилотников и противодействие им. Об этом рассказал глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. Он утверждает, что обе страны заинтересованы в снижении напряженности в Восточно-Европейском регионе и делают для этого «реальные практические шаги».

По словам министра, Минск и Москва находятся на завершающей стадии проведения учений. Уже закончен первый этап, в котором задействовали органы управления и войска. Они отработали «отражение агрессии», а также организацию взаимодействия. Сейчас проводят второй этап учения, где отрабатывают «вопросы восстановления территориальной целостности». Учения проходят на трех полигонах и в районах местности Витебской и Минской и Гродненской областей.

«Нам удалось в систему проведения данного учения спланировать вопросы применения оружия более мощного или могущественного поражения. Мы впервые смогли систематизировать и отработать вопросы применения и противодействия беспилотным летательным аппаратам»,— цитирует господина Хренина пресс-служба ведомства.

Глава Минобороны Белоруссии отметил «слаженную и четкую работу органов управления и войск». «Мы придерживаемся простого принципа: мы не думаем, что враг к нам не придет, мы думаем о том, с чем и как мы его встретим. Вот этому мы учим свои войска»,— добавил Виктор Хренин.

Учения «Запад-2025» походят с 12 по 16 сентября, в них суммарно поучаствует около 13 тыс. военных. Панировалось в том числе отработать «элементы применения» гиперзвукового комплекса «Орешник», что вызвало обеспокоенность у соседних стран—членов НАТО.

Подробности — в материале «Ъ» «Учебно-боевая изготовка».