Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» будет претендовать на Кирилла Капризова

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» заинтересован в подписании соглашения с российским форвардом Кириллом Капризовым, если он не продлит контракт с «Миннесота Уайлд». Об этом сообщает портал Sportskeeda со ссылкой на журналиста The Athletic Винса Меркольяно.

Кирилл Капризов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Кирилл Капризов

По информации источника, «Нью-Йорк Рейнджерс» будет «действовать агрессивно», если Капризов выйдет на рынок неограниченно свободных агентов. У генерального менеджера клуба «есть растущее пространство под потолком зарплат и желание изменить основной состав».

Действующее соглашение Капризова с «Миннесотой» истекает в конце сезона-2025/26, однако с 1 июля 2025 года клуб может вести переговоры о его продлении. Ранее источники сообщали, что команда предложила нападающему восьмилетний контракт, по условиям которого он будет получать около $15–$16 млн за сезон. В случае его подписания форвард может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории лиги по среднегодовой зарплате. По данным журналиста Фрэнка Серавалли, Капризов отклонил предложение клуба.

Кириллу Капризову 28 лет. Он выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/21. В составе команды провел 344 матча, в которых набрал 407 очков (200 голов+207 результативных передач). По итогам дебютного сезона в НХЛ стал обладателем Calder Trophy — награды, вручаемой лучшему новичку.

Таисия Орлова