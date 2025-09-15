Песков: Европа не хочет вникать в суть конфликта на Украине

Европейские страны не обращают внимание на необходимость разрешения первопричин украинского кризиса и только мешают этому процессу. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В суть конфликта никто вникать не хочет, европейцы мешают делу»,— пояснил господин Песков на брифинге. По его словам, Россия в то же время сохраняет готовность к урегулированию дипломатическим путем. При этом подвижек в вопросе организации трехстороннего саммита, добавил представитель президента, пока нет.

В качестве одной из основных первопричин конфликта на Украине президент Владимир Путин называл произошедший там государственный переворот. Среди первопричин также фигурирует вопрос безопасности России. Та была поставлена под угрозу, по утверждению российской стороны, из-за расширения НАТО на восток.