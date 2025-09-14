Девять человек пострадали при обстрелах Белгородской области в воскресенье

За прошедшие сутки ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 238 беспилотников и 55 боеприпасов. Ранения получили девять мирных жителей. Повреждены 40 жилых помещений и 44 транспортных средства, а также мемориал погибшим воинам. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгород атаковали 32 беспилотниками. В результате пострадали шесть мирных жителей. 16-летняя девушка и один из раненых продолжают лечение в больницах, остальные отпущены на амбулаторное лечение. Повреждены 15 квартир в восьми многоквартирных домах (МКД), два частных дома, 34 транспортных средства, два социальных учреждения, коммерческий объект и два административных здания.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Комсомольский, Майский, Политотдельский и Октябрьский, селам Болдыревка, Головино, Драгунское, Красная Нива, Нечаевка, Никольское, Новая Деревня, Старая Нелидовка, Шагаровка и Ясные Зори выпустили 12 боеприпасов и 27 беспилотников. Вчера в больницу обратился пострадавший в результате атаки дрона в поселке Комсомольский 11 сентября. Пациент с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины госпитализирован. В поселке Комсомольский повреждены МКД, коммерческий объект и линия электропередачи, в селе Драгунское — административное здание предприятия, в поселке Октябрьский — гараж, в районе села Головино сгорели два автомобиля.

В Борисовском районе село Хотмыжск подверглось атаке беспилотника. Обошлось без последствий.

В Валуйском округе по селам Борки, Казинка, Кукуевка, Лавы и хутору Леоновка ударили с помощью двух боеприпасов и 14 БПЛА. На хуторе Леоновка поврежден частный дом, в селе Казинка — забор домовладения, в селе Лавы — три частных дома, соцобъект, две надворные постройки, автомобиль и линия электропередачи.

В Волоконовском районе поселки Малиново и Пятницкое атаковали с помощью одного дрона каждый. Последствий не установлено.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Чапаевский, селам Безымено, Головчино, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз, Рождественка, Сподарюшино и хутору Масычево выпустили 18 боеприпасов и 22 беспилотника. В селе Головчино пострадал частный дом, в селе Новостроевка-Первая — мемориал погибшим воинам и машина, в городе Грайворон — кровля МКД, в поселке Чапаевский — газопровод, в селе Новостроевка-Первая — автомобиль.

В Краснояружском районе поселки Дубино, Красная Яруга, села Графовка, Демидовка, Колотиловка, Романовка, Староселье и Теребрено подверглись пяти обстрелам с применением 23 боеприпасов и атакам 12 БПЛА. В районе поселка Дубино от удара беспилотника были ранены два человека. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. На месте атаки повреждена одна единица сельхозтехники.

В Новооскольском округе село Беломестное атаковали беспилотником. Разрушения получили частный дом и надворная постройка.

В Ракитянском районе поселок Пролетарский подвергся удару дрона. Без последствий.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Маслова Пристань, селам Белянка, Вознесеновка, Зиборовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка выпустили 132 беспилотника. В селе Новая Таволжанка вследствие детонации дрона пострадала мирная жительница. Она продолжает лечение в больнице. В городе Шебекино повреждены частный дом и забор другого дома, надворная постройка, в селе Нежеголь — автомобиль, в селе Новая Таволжанка — два частных дома, две машины, надворная постройка и линия электропередачи, в поселке Маслова Пристань — соцобъект, а также сгорели гараж и автомобиль, в селе Зиборовка повреждены КамАЗ и корпус сельхозпредприятия.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали девять человек.

Алина Морозова