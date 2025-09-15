Число выданных россиянам шенгенских виз за пять лет упало с 4 млн до 541 тысяч

Число выданных россиянам шенгенских виз сократилось за пять лет в семь раз. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт заявил, что в 2019 году их количество достигало 4 млн, а в 2024 году — 541 тыс.

«За 2019 год было выдано 4 млн (шенгенских виз гражданам России.— “Ъ”), и с тех пор этот показатель снизился до 570 тыс. в 2023 году, а затем до 541 тыс. в 2024 году. Это значительное общее сокращение с 2019 по 2024 год с 4 млн до примерно 500 тыс. виз»,— сказал господин Ламмерт на брифинге в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

По словам Маркуса Ламмерта, сейчас ЕК занимается разработкой новой стратегии по выдаче россиянам шенгенских виз. Ее представят в конце года.

9 сентября агентство ANSA сообщало, что Евросоюз может ограничить выдачу туристических виз гражданам России в 19-м пакете антироссийских санкций. Осенью 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Из-за этого был увеличен визовый сбор для россиян (с €35 до €80), а также срок оформления.