Reuters: США готовы заблокировать TikTok на этой неделе

Правительство США готово пойти на запрет TikTok, если владеющая этим сервисом китайская компания Bytedance не согласится продать его. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства США. По словам чиновника, многие технические аспекты продажи активов уже проработаны, но китайские власти увязали любое соглашение с требованиями США по пошлинам и технологическим ограничениям.

В ходе переговоров в Мадриде, которые идут уже два дня, власти США и КНР намерены найти решение по ряду торговых вопросов, а также по TikTok. По мнению США, сервис нарушает местные законы по хранению и обработке персональных данных американцев.

Дедлайн по соглашению установлен властями США до 17 сентября. Впрочем, ранее Дональд Трамп уже переносил дедлайны по сделке: став президентом, он назначил крайний срок продажи не позднее апреля, затем продлил его до 19 июня, а затем до 17 сентября. В конце августа Белый дом завел в TikTok собственный аккаунт.

Евгений Хвостик