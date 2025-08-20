Белый дом завел аккаунт в TikTok

Вчера в соцсети TikTok появился официальный канал администрации президента США @whitehouse. Первой публикацией там стало видео с Дональдом Трампом, на которой он говорит «Я — ваш голос». Ролик сопровождался подписью «Америка ВЕРНУЛАСЬ! Как дела в TikTok?».

В прошлом году Дональд Трамп использовал эту соцсеть в ходе своей избирательной кампании. Канал @realdonaldtrump набрал 15 млн подписчиков.

Некоторые обозреватели предполагают, что открытие Белым домом собственного канала в TikTok говорит о смягчении позиции властей США в отношении китайской платформы. Дональд Трамп еще в 2020 году призывал закрыть сервис в США, опасаясь, что данные американских граждан попадают к властям КНР, которые, по мнению США, могут контролировать TikTok. Затем Трамп стал активно выступать за продажу TikTok американским инвесторам, неоднократно откладывая сроки потенциальной сделки. Став президентом, он назначил дедлайн продажи не позднее апреля, затем продлил его до 19 июня, а затем до 17 сентября.

