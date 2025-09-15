В низменных районах Дагестана ожидается чрезвычайная пожароопасность

Чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается местами по низменным районам Дагестана до конца суток 15 сентября и в течении суток 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Рекомендуем проявлять осторожность при обращении с огнем, не сжигайте мусор и сухую траву. Категорически запрещается разведение открытого огня. Не бросать горящие спички, окурки. Будьте внимательны и осторожны!»— отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что лесной пожар в Унцукульском районе локализован на площади 20 га.

Наталья Белоштейн