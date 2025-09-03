В Дагестане локализован лесной пожар на площади 20 гектаров

Лесной пожар в Унцукульском районе Дагестана локализован на площади 20 га. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В Унцукульском районе введен региональный уровень реагирования из-за масштабов возгорания. Пожар возник в 5,2 км от села Унцукуль на склоне горы в труднодоступной местности.

Огнем пройдено более 33 га, включая 20 га земель лесного фонда. За сутки 2 сентября площади возгорания увеличились на 2,5 га.

В тушении задействованы 18 единиц техники и более 100 человек, в том числе от МЧС России, лесопожарного центра и местного населения.

Угрозы населенному пункту и объектам экономики нет.

