В Грузии задержан аферист из документального фильма Netflix

В аэропорту Батуми задержан гражданин Израиля Саймон Леваев, известный по документальному фильму Netflix «Аферист из Tinder». Информацию о произошедшем телеканалу «Рустави-2» подтвердили в МВД Грузии. Там уточнили, что мужчина объявлен в розыск по линии Интерпола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gaspin Media Фото: Gaspin Media

По данным The Jerusalem Post, 35-летний господин Леваев был задержан 14 сентября. Конкретные причины пока неизвестны. «Я разговаривал с ним... после задержания, но мы пока не понимаем причину. Он свободно передвигался по всему миру»,— сказал изданию один из его адвокатов.

Netflix выпустил документальный фильм «Аферист из Tinder» 2022 году. Согласно ему, Саймон Леваев завязывал контакты с женщинами в приложении для знакомств Tinder и представлялся им «алмазным принцем» — наследником олигарха российско-израильского происхождения. Завоевав их доверие, а с некоторыми и заведя романтические отношения, Леваев рассказывал жертвам, что его преследуют недоброжелатели, а из-за угрозы слежки он не может пользоваться собственными кредитными картами. В фильме приводятся рассказы троих женщин, которые стали его жертвами: он обманным путем получил от них более $800 тыс. По данным The Times of Israel, всего с 2017 по 2019 годы мошенник обогатился на $10 млн. Мужчину разыскивают в нескольких странах. При этом израильский суд постановил, что всем троим пострадавшим положено всего $34 тыс. компенсаций.

