Самарский завод «ОДК-Кузнецов» проиграл суд авиастроителю

Отклонен иск самарского ПАО «ОДК-Кузнецов» к авиастроительной компании ПАО «Туполев». Сумма требований превысила 425 млн руб. Решение принял арбитражный суд Москвы. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Разбирательство продолжалось с апреля 2025 года. С чем связаны требования самарского предприятия к ПАО «Туполев», не сообщалось. С июля процесс проходил в закрытом режиме, так как в материалах содержались «сведения, составляющие государственную тайну, и иные сведения, затрагивающие безопасность государства».

Это не первое разбирательство между ПАО «ОДК-Кузнецов» и ПАО «Туполев». В марте 2024 года самарский завод обратился с иском к авиастроительному предприятию, потребовав 1,78 млрд руб. Слушания также проходили в закрытом режиме и в октябре завершились прекращением производства по делу.

«ОДК — Кузнецов» специализируется на производстве газотурбинных и ракетных двигателей. Ежегодно завод изготавливает 20 единиц жидкостных двигателей РД-107А и РД-108А для ракет-носителей семейства «Союз».

В начале сентября 2025 года во время визита в Самару завод посетил президент РФ Владимир Путин и провел на предприятии совещание по развитию двигателестроения.

