Путин посетил завод по производству двигателей «ОДК — Кузнецов» в Самаре

По приезде в Самару президент Владимир Путин посетил оборонно-промышленной завод «ОДК — Кузнецов». Во время визита главе государства рассказали о представленных на выставке двигателях. Экземпляры выпущены предприятиями АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

На экспозиции представлены двигатели для гражданской и транспортной авиации, вертолетных двигателей, двигателей для новых типов летательных аппаратов, космических двигателей и наземных газотурбинных установок.

Президента сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минфина Антон Силуанов, а также гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Грачев.

«ОДК — Кузнецов» специализируется на производстве газотурбинных и ракетных двигателей. Ежегодно завод изготавливает 20 единиц жидкостных двигателей РД-107А и РД-108А для ракет-носителей семейства «Союз».