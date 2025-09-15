Семьям погибших росгвардейцев в Орловской области выплатят по 1 млн рублей

Семьям росгвардейцев, погибших при разминировании железнодорожных путей в Орловской области, будет выплачено по 1 млн руб. из регионального бюджета. Соответствующее решение было объявлено губернатором Андреем Клычковым на заседании правительства региона.

«Три сапера Росгвардии ценой своей жизни спасли сотни других жизней на основной железнодорожной ветке, по которой проходят и пассажирские, и грузовые поезда. Мы приняли решение в дополнение к мерам поддержки, которая оказывается по линии Росгвардии, федерального центра, выделить по 1 млн руб. семьям погибших»,— сообщил Андрей Клычков.

Глава региона также проинформировал, что прощание с погибшими состоится 17 сентября в здании Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева. Кроме того, росгвардейцы будут посмертно представлены к государственным наградам. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по розыску лиц, причастных к совершению этого преступления.

Днем 13 сентября Андрей Клычков сообщил о детонации взрывного устройства на железнодорожных путях. На месте погибли два сотрудника регионального управления Росгвардии, еще один был ранен — он скончался в больнице. Железнодорожное движение на перегоне Малоархангельск — Глазуновка было восстановлено 14 сентября.

