Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве девушки в апарт-отеле на Витебском

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Жмаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, по версии следствия, вечером 7 сентября, находясь в апарт-отеле In2It на Витебском проспекте, фигурант на фоне «личных неприязненных отношений» нанес не менее 35 ударов ножом своей несовершеннолетней знакомой, в результате чего девушка скончалась. После совершения преступления обвиняемый предпринял попытки покончить жизнь самоубийством.

Жмаеву предъявлено обвинение, свою вину он признал в полном объеме. Суд отправил его под стражу на срок до 14 ноября.

Андрей Цедрик