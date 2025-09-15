В Аше экс-работницу завода осудили за коммерческий подкуп

Ашинский городской суд признал виновной бывшего инженера отдела материально-технического снабжения местного завода в получении коммерческого подкупа (ч. 6, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Ее приговорили к шести годам условного лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2020-2023 годах работница получила от руководителей и представителей поставщиков предприятия 1,6 млн руб. за продолжение долгосрочного сотрудничества, заключение на постоянной основе договоров и обеспечение своевременной оплаты услуг. Ей платили фиксированный процент от суммы контрактов.

Помимо условного лишения свободы, бывшей работнице завода назначили испытательный срок три года. В собственность государства суд конфисковал сумму, соответствующую размеру подкупа. После изучения приговора прокуратура даст оценку его законности.

Виталина Ярховска