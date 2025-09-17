Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Золото набирает вес

На фоне обесценения рубля растет спрос на золото

С начала 2025 года стоимость золота выросла в мире более чем на 38%, до $3,6 тыс. Тем самым второй год подряд благородный металл удерживает звание самого быстрорастущего актива. Аналитики не исключают роста цен вплоть до $4 тыс. на горизонте года. С учетом возможного ослабления рубля вплоть до 93 руб./$ до конца года и роста мировых цен золото — интересный инструмент не только для защиты сбережений, но и для заработка в условиях снизившихся рублевых ставок.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В сентябре цена золота на мировом рынке впервые в истории преодолела уровень $3,65 тыс. за тройскую унцию. По данным Investing.com, 9 сентября котировки благородного металла на спотовом рынке достигали отметки $3,675 тыс. за унцию. Этот результат на 6,5% выше значений конца августа. Даже с учетом отката котировок до $3,65 тыс. за унцию цены остаются вблизи исторического максимума. За три недели стремительного роста золото подорожало на 9% и вышло из узкого коридора, в котором торговалось в предыдущие три месяца ($3,25–3,35 тыс. за унцию).

С начала года благородный металл вырос более чем на 38% — это на 10 процентных пунктов выше прироста за весь 2024 год.

За последние полвека золото дорожало быстрее лишь дважды — в 1979 году на 69%, до $382 за унцию, и в 1978 году на 47%, до $243 за унцию, как ответ на бурный рост мировой инфляции, в том числе из-за энергетического кризиса, вызванного Иранской революцией, а также из-за возросших геополитических рисков после начала военной кампании СССР в Афганистане.

В итоге второй год подряд аналитики Bank of America (BofA) называют золото самым быстрорастущим активом на финансовом рынке. По оценке американского банка, вложения в европейские акции прибавили с начала года 24,5%, акции компаний развивающихся стран подорожали на 24,3%, американский индекс S&P 500 прибавил лишь 12%. Высокодоходные облигации и облигации инвестиционного уровня прибавили в цене 9,2–9,5%. Другие активы, рассмотренные экспертами BofA, среди которых фонды денежного рынка, сырье (за исключением драгметаллов), американские казначейские облигации и фонды недвижимости, принесли инвесторам 3–5,7%. Даже динамика самой популярной цифровой валюты биткойна почти вдвое отстала от движения желтого металла.

Защита от политики Трампа

Нынешний взлет цен на золото — результат проводимой президентом США Дональдом Трампом внешней и внутренней политики. В зимние и весенние месяцы это была тарифная война, развязанная администрацией Белого дома против ключевых торговых партнеров. В итоге инвесторы начали закладывать в свои модели риски замедления мировой экономики во главе с американской. Это привело к снижению аппетита к риску и спросу на защитные активы, такие как золото. В этой ситуации его цена в начале апреля впервые в истории достигла уровня $3,5 тыс. за унцию. После объявления президентом США паузы в действии тарифов для большинства стран, а также после начала переговоров с ключевыми торговыми партнерами пессимистические настроения несколько утихли и котировки металла на протяжении нескольких месяцев торговались в узком коридоре ($3,25–3,35 тыс. за унцию).

Выйти из состояния равновесия ценам помогло заявление главы ФРС Джерома Пауэлла, сделанное 22 августа на ежегодной конференции в Джексон-Хоул. В своей речи глава американского регулятора отметил, что в сентябре может быть рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки. Добавляет уверенности в том, что снижение будет, давление, оказываемое президентом страны на Федеральную резервную систему США (ФРС). Дональд Трамп неоднократно критиковал ФРС за проводимую политику и требовал снижения ставки. В сентябре же он начал действовать, отправив в отставку члена совета управляющих финансового регулятора Лизу Кук. «Факт того, что президент США активно требует от ФРС низких ставок и ставит под сомнение независимость этого института, уже что-то невиданное в США за многие десятилетия. Другими словами, если Трамп победит в этом противостоянии, ставки в Америке могут быть снижены и оставаться такими долго»,— отмечает портфельный управляющий по глобальным рынкам General Invest Михаил Смирнов.

Добавили волатильности и судебные решения по тарифам США. Апелляционный суд признал незаконными ключевые положения IEEPA-пошлин (International Emergency Economic Powers Act), так как тарифы были оформлены как экстренные меры, а не как классические торговые барьеры, отсрочив их введение до 14 октября.

«Это плюс к неопределенности по бюджету и дальнейшей торговой политике. Поэтому капитал быстро ушел “в защиту”. На этом фоне золото и обновило исторический максимум»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Новые вершины

Опрошенные «Ъ-Review» эксперты рассчитывают на продолжение роста цен. В Совкомбанке не исключают роста котировок до уровня $4 тыс. за унцию на горизонте ближайших 12 месяцев. По мнению Алены Николаевой, осеннее движение будет хотя и «бычьим» (восходящим), но нервным. «Можно ждать, что металл будет торговаться выше летнего диапазона с вероятными скачками к $3,9 тыс. на мягкой инфляции в США или более активных шагах ФРС»,— отмечает госпожа Николаева.

Основным фактором поддержки роста останется денежно-кредитная политика ФРС США. Согласно индикатору FedWatch, рассчитываемому биржей CME на основании фьючерсов на ставку ФРС, вероятность ее снижения на 25 базисных пунктов в сентябре оценивается в 96%. Поэтому более важными для рынка будут комментарии регулятора по итогам заседания, а также макроэкономические данные, выходящие в США. Более слабые данные могут усилить давление администрации Дональда Трампа на главу ФРС. «В случае более “ястребиной” риторики ФРС, позитивных данных по макроэкономике и тарифам или фиксации прибыли в ETF золото легко может откатиться в зону поддержки около $3450 и ниже»,— считает Алена Николаева.

Золотой запас

В сложившихся условиях мировые инвесторы активно увеличивают вложения в благородный металл. По данным Bloomberg, в начале сентября активы биржевых фондов, ориентированных на вложения в золото, достигли 2,94 тыс. т — максимума с ноября 2022 года. С начала года активы фондов прибавили 360 т, причем почти на 40 т они приросли в первые шесть рабочих дней сентября. О росте интереса международных инвесторов к золоту говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

По оценке «Ъ-Review», основанной на отчетах Bank of America (учитывают данные EPFR), общий объем средств, поступивших с начала года в золотые фонды, составил $56,4 млрд, из которых $6,5 млрд было инвестировано в начале сентября.

Растет интерес к золоту не только в безналичном виде, через покупку биржевых ETF, ориентированных на инвестиции в металл, но и в наличном виде — это слитки и монеты. По данным Мирового совета по золоту, в первом полугодия 2025 года частные инвесторы приобрели в виде слитков и монет 637 т металла, что на 6,4% выше результата аналогичного периода 2024 года (и это максимальный показатель для этого времени года с 2013-го). В числе лидеров роста оказался Китай, где спрос на слитки и монеты вырос год к году на четверть, до 245,6 т. Из общего тренда выбиваются российские инвесторы, которые за полугодие приобрели 16,2 т золота в наличном виде, что на 200 кг меньше, чем за тот же период 2024 года. По сравнению со вторым полугодием минувшего года спрос россиян на слитки упал на 2 т. Сильнее в России упал спрос на ювелирные украшения — с 17,2 т до 15,5 т, что стало реакцией на достижение золотом исторического максимума цены.

В пресс-службе Сбербанка заявили «Ъ-Review», что по итогам первых восьми месяцев 2025 года спрос на инвестиционные монеты, слитки и обезличенные металлические счета был несколько ниже спроса в аналогичный период 2024 года. При этом в рублевой оценке по монетам в банке видят небольшой рост покупок. Для сдержанного интереса к благородному металлу было несколько причин. Во-первых, в предыдущие три года россияне существенно нарастили вложения в золото. По данным Минфина, в 2022–2023 годах в год такие покупки составляли около 100 т, что в 20 раз выше инвестиций в предшествующие годы. Данных за 2024 год нет, но если допустить, что покупки остались примерно на уровне предыдущих двух лет, то получается, что за три года физлица приобрели около 300 т золота, потратив на это почти $19 млрд, или 1,5 трлн руб.

Привлекательность вложений в золото снижало уверенное укрепление рубля, наблюдавшееся в первом полугодии 2025 года. По данным Investing.com, в конце мая внебиржевой курс доллара опускался до отметки 76,9 руб./$ — минимума с мая 2023 года. Даже с учетом отката курса к концу полугодия до уровня 78,2 руб./$ американская валюта потеряла с начала года треть своей стоимости. К концу первого полугодия золото подешевело в России на 4%, до 8,2 тыс. за грамм. Данный финансовый результат не мог не сказаться на привлекательности таких инвестиций в условиях высоких ставок по депозитам и рублевым облигациям. Об этом говорят и данные Investfunds, согласно которым в летние месяцы пайщики инвестиционных фондов, ориентированных на вложения в золото, вложили менее 300 млн руб., что почти в девять раз меньше объема инвестиций в весенние месяцы. «Спрос на золото значительно коррелирует с динамикой цены в оценке грамм/рубль, что уже включает в себя динамику курса рубль/доллар США. При низкой волатильности и при боковом тренде цены (наблюдаем с ноября 2024 года) спрос падает»,— отмечают в Сбербанке.

Ставка на слабость рубля

С началом осени участники рынка отмечают рост интереса россиян к золоту, чему способствует не столько рост мировой стоимости металла, сколько резкое падение курса рубля.На минувшей неделе внебиржевой курс доллара впервые с начала апреля поднимался выше уровня 85 руб./$, прибавив с начала месяца более 7%. В итоге благородный металл подорожал на Московской бирже более чем на 12,5% и впервые в истории приблизился к уровню 10 тыс. руб. за унцию.

«Для российских инвесторов золото — это долларовый актив, который в том числе может защитить портфель от ослабления рубля»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Растет спрос инвесторов и на золотые ПИФы. По оценке «Ъ-Review», основанной на данных Investfunds, только за полторы недели сентября чистые инвестиции в такие фонды превысили 1,5 млрд руб. «Инвесторами движет желание заработать на росте цены и уберечь накопления от ослабления рубля. Оба фактора (рост мировой цены на золото и ослабление рубля) сейчас сложились идеально, и стоимость золота в рублевом эквиваленте может значительно вырасти»,— отмечает исполнительный директор управления операций с драгоценными металлами банка «Уралсиб» Андрей Васильев.

В связи с ожиданиями дальнейшего ослабления рубля, в пользу чего говорит целый набор факторов, начиная от дефицита бюджета и закачивая сезонным ростом импорта, спрос на золото в ближайшие месяцы будет уверенно расти. Михаил Васильев не исключает того, что в четвертом квартале курс доллара может вырасти до 93 руб./$. Даже в случае сохранения мировых цен на золото на текущем уровне это приведет к росту стоимости золота в России еще на 12,5%, до 11 тыс. руб. за грамм. Поэтому даже после произошедшего с начала сентября роста цен покупка золота по-прежнему интересна, считает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Михеев. «Когда рубль закончит ослабляться — скажем, достигнет курса 100 руб./$ (это может произойти до конца 2026 года),— мы полагаем, что лучше зафиксировать прибыль»,— советует стратег.

Виталий Гайдаев

