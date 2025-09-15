Помощник главного тренера «Вашингтон Кэпиталс» Митч Лав отстранен от работы

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» на неопределенный срок отстранил от работы помощника главного тренера Митча Лава. Об этом сообщила пресс-служба команды.

По информации газеты Washington Post, летом Митч Лав претендовал на пост главного тренера трех команд НХЛ — «Питсбург Пингвинс», «Сиэтл Кракен» и «Бостон Брюинс». Однако НХЛ и один из этих клубов получили письмо, касающегося предполагаемого инцидента, произошедшего до прихода специалиста в «Вашингтон». Команды отказались от его кандидатуры, НХЛ начала расследование в отношении господина Лава.

Пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что клуб воздержится от комментариев до окончания расследования. Лав не будет участвовать в тренировочном лагере команды, который откроется 18 сентября. По условиям контракта, специалист продолжит получать зарплату.

Таисия Орлова