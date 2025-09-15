В Челябинске уволили воспитательницу, швырнувшую ребенка на землю

Руководство детского сада №26 в челябинском микрорайоне Парковый по представлению прокуратуры уволило воспитательницу, швырнувшую ребенка на землю, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что 26 августа во время утренней прогулки местная жительница хватала четырехлетнего мальчика за руки, швыряла ребенка на землю и кричала на него. Прокуратура внесла представление в адрес заведующей детсада об устранении нарушений. После его рассмотрения с челябинкой расторгли трудовой договор, а старшую воспитательницу привлекли к дисциплинарной ответственности. Мальчика перевели в другой филиал учреждения по согласию родителей.

Виталина Ярховска