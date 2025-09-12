Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию автомобильного бренда в России

Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с аналогичным названием. Заявка поступила 10 сентября из Германии, сообщает ТАСС. Концерн объявил о прекращении поставок машин в Россию и прекращении производства здесь в марте 2022 года.

По данным агентства, товарный знак регистрируется по классам №12 и №37 международной классификации, в которые входят автомобили, их ремонт и техобслуживание.

Владелец бывшего завода Mercedes в Подмосковье дилерская группа «Автодом» заявила «РИА Новости», что регистрация бренда в Роспатенте необходима для защиты авторских прав. Это еще не шаг к возвращению в Россию, добавили в группе. Однако «это значит, что компании не безразличен российский рынок», полагают в «Автодоме».