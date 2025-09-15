Ушла на фазу

В открывающейся 16 сентября основной стадии очередного розыгрыша Лиги чемпионов, второго по счету в претерпевшем довольно радикальную реформу формате, представлены команды из очень разных ниш: от ниши почти экзотической до такой, в которой собраны те, кто просто обязан по статусу видеть в прицел главный клубный трофей, пусть насчет перспектив некоторых из этих грандов есть серьезные сомнения. Как, например, сейчас — насчет измученного календарем и столкнувшегося с жутким невезением во время жеребьевки регулярного первенства ПСЖ.

К терминам, рожденным реформой, которой Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) подверг главный еврокубок, расширяя список его участников с 32 до 36, кажется, за прошедший сезон уже успели привыкнуть. Во всяком случае, в комментариях под заметками о новом розыгрыше уже почти не встретишь наивный вопрос: «Слушайте, а может кто-то внятно объяснить, что такое "фаза Лиги"? Куда там нужно попасть?»

Все, кому по-настоящему мил европейский клубный футбол, даже если твоя страна из-за санкций от его ключевого состязания три года как отцеплена, разобрались: «фаза Лиги», первый тур которой растянется на ближайшие три дня,— замена выкинутому на свалку групповому этапу, регулярное первенство по сути. Но в нем, поскольку на то, чтобы каждый сыграл с каждым, просто не хватит времени — нужно к черту отменять все остальные соревнования, применяется что-то вроде шахматной «швейцарской системы». Жребий отбирает по восемь соперников для команды.

А попадать в идеале нужно в топ-восьмерку по итогам этой фазы. Тогда напрямую проскакиваешь в раунд play-off, который был прежде стартовым без всяких пояснений и оговорок,— в 1/8 финала.

Расположившимся на позициях с 9-й по 24-ю придется продираться в него через дополнительный раунд. В прошлом розыгрыше, правда, трофей достался именно клубу, в этот раунд угодившему,— ПСЖ. Но вообще по идее ничего хорошего в таком сценарии нет. Можно нарваться на кого-нибудь сильного, как нарвались друг на друга «Реал» и «Манчестер Сити»: пережили столкновение мадридцы.

В общем, всякие тонкости и завихрения многоэтажного регламента более или менее понятны. Можно любоваться составом пула, добившегося права играть в «фазе Лиги», дерясь кто за кусочек, а кто за приличный кусок призового фонда в €2,5 млрд. А состав нейтрального наблюдателя поражает, конечно, прежде всего своей пестротой. Разглядеть ниши, на которые в зависимости от своего предстартового ранга поделились команды, совсем несложно. Прежде всего, бросаются в глаза две.

В этой Лиге чемпионов оказалось как никогда много клубов чуть ли не экзотических, которые немножко даже смешно выглядят бок о бок со сливками континентальной элиты. Тут и казахстанский «Кайрат», и норвежский «Будё-Глимт», и азербайджанский «Карабах», и кипрский «Пафос». Хотя и «Юнион», несмотря на то что представляет не такой уж слабый чемпионат, вполне вписывается в этот ряд. Человек, который в целом равнодушен к бельгийскому футболу, мог ведь никогда о нем не слышать. Золото своего первенства «Юнион» не брал до нынешнего года 90 лет.

Противоположный полюс — отряд клубов, которых статус обязывает, начиная выступление в Лиге чемпионов, нацеливаться на титул ее победителя (в этом розыгрыше финальный матч состоится 30 мая в Будапеште).

Их, фаворитов, примерно с десяток, а названия наиболее очевидных год от года прежние — английские «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити», испанские «Барселона» с «Реалом», немецкая «Бавария», французский ПСЖ.

Ну и год за годом насчет некоторых возникают определенные сомнения. Ну, этой осенью, рассуждая о шансах в Лиге чемпионов, естественно, никто не решится ставить знак равенства между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». У ливерпульцев — золотые награды предыдущего чемпионата Англии, грандиозная летняя селекционная кампания с двумя стомиллионными приобретениями — Флорианом Вирцем и Александром Исаком, классный разгон в текущем сезоне. У манчестерцев — внезапный кризис, распродажа скисших лидеров, перестройка — как кадровая, так и стилистическая. Ситуация, в которой тех, кто за них переживает, может утешить разве что напоминание о том, что осенью 2024 года ПСЖ тоже казался клубом, проходящим через не такой уж символический апгрейд, требующий времени и терпения. Но нет, все закончилось сказочно.

Насчет ПСЖ, кстати, сомнений тоже полно, хотя ни кадровой, ни стилистической встряской в нем и не пахло. Но от некоторых подводных камней никуда не денешься. О том, что современный, уплотненный до предела стараниями головных футбольных структур календарь — это ад для игроков, кричат и Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro), и сами профессиональные футболисты, в том числе ведущие.

И с тезисом о том, что, у кого было побольше отдыха, тот получает определенное преимущество, уже никто не спорит.

А теперь летний график парижан. 31 мая — финал Лиги чемпионов. Через две недели — прибытие в США на клубное мировое первенство. Еще через месяц, в середине июля, после череды непростых встреч,— его финал, проигранный «Челси». Дальше, практически без паузы — скоростная подготовка к сезону следующему, в котором у львиной доли и так измочаленных игроков ПСЖ еще и матчи за сборные. Сентябрьские вывели из строя сразу двух ключевых форвардов — Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, и неизвестно, когда они в него вернутся.

Плюсом — какая-то безумно неудачная, словно кто-то зло пошутил над клубом, жеребьевка. У ПСЖ в соперниках в регулярном чемпионате — «Бавария», «Барселона», «Аталанта», «Байер», «Тоттенхем», «Спортинг», «Ньюкасл» и «Атлетик». Ни одного матча, хотя бы отдаленно похожего на проходной, «разгрузочный», такой, в котором три очка можно забрать, не особенно напрягаясь. «Барселона» с ее набором, включающим «Копенгаген», «Олимпиакос» и «Славию», сильнейшему клубу Европы явно не завидует ни капельки.

