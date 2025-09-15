Предприниматель на Урале оштрафован за незаконное привлечение мигрантов к работе

В Свердловской области предпринимательницу Евгению Рыбаченок оштрафовали на 5,7 млн руб. за незаконное привлечение к работе на Режевском хлебокомбинате граждан Шри-Ланки и Узбекистана, сообщили в пресс-службе судов региона.

В июле прошлого года в ходе проверки на хлебокомбинате полиция выяснила, что иностранцы, работавшие грузчиками, фасовщиками и сборщиками продукции, работали без патентов и разрешений. Необходимых документов не имели 23 сотрудника, но работали в том числе по договору с предприятием.

В отношении ИП Рыбаченок Е.Е. были составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал ее виновной и наложил штраф в 250 тыс. руб. за каждое из 23 нарушений. Судебные акты были обжалованы, но Свердловский областной суд оставил решение без изменений. Кроме того, в сентябре 2024 года в отношении Евгении Рыбаченок возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).

По данным Rusprofile, Евгения Рыбаченок является руководителем и учредителем двух организаций, которые занимаются подбором персонала — «Виктория» и «Легион».

Напомним, в июне в ходе рейда по пресечению незаконной миграции в Реже задержали 30 иностранцев. Мероприятие проводилось на территории комплекса «Гефест», который занимается утилизацией боеприпасов.

Ирина Пичурина