Российские туристы лидируют по количеству посещений и объемам трат в Грузии

С 1 января по 1 сентября 2025 года общий доход Грузии от туризма составил $3,1 млрд, сообщает консалтинговое агентство Galt & Taggart. Агентство прогнозирует, что к концу года доход превысит $4,5 млрд, тогда как за весь прошлый год было $4,4 млрд.

Консолидированный госбюджет Грузии за 2025 год — 27,560 млрд лари ($10,207 млрд). ВВП за 2024 год — 91,9 млрд лари ($34 млрд).

Рост доходов от туризма обусловлен в том числе увеличением количества россиян, приезжающих в Грузию с целью отдыха. За первую половину 2025 года Грузию посетило свыше 580 тыс. российских туристов — это на 10% больше, чем год назад. В основном граждане РФ отдыхают на черноморском побережье Аджарии.

По числу прибытий в закавказскую республику россияне опередили гостей из Турции, Армении и Азербайджана. Всего же в первой половине года Грузию посетило 2,27 млн туристов из разных стран, что на 14,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

По итогам января—июня 2025 года российские туристы потратили в Грузии $307,8 млн и возглавили список интуристов по объему трат в республике. На втором месте — туристы из стран ЕС, потратившие в Грузии в первой половине текущего года $277,1 млн.

Россияне прибывают в Грузию автотранспортом через пограничный пункт «Казбеги-Дариали» на североосетинском участке российско-грузинской границы либо авиационным транспортом. В данный момент российские авиакомпании выполняют рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси из десяти российских городов. С 23 сентября к ним добавится одиннадцатый город — Краснодар.

Георгий Двали, Тбилиси