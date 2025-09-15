«Заинский сахар» обвинили в превышении нормы выбросов аммиака в воздух
В Татарстане предприятие АО «Заинский сахар» обвиняется в превышении концентрации аммиака в атмосфере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
«Заинский сахар» обвиняют в превышении нормы выбросов аммиака в воздух
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
На территории населенного пункта Перцовка и на ул. Аглямова в Заинске обнаружили превышение выбросов аммиака. Сотрудники прокуратуры вместе с Роспотребнадзором Татарстана установили, что причиной являются поля фильтрации, принадлежащие «Заинскому сахару».
Директору организации было внесено представление об устранении нарушений. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.
Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с загрязнением воздуха предприятиями в Заинске, среди которых фигурировал сахарный завод.