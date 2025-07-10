Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с выбросами вредных веществ предприятиями в Заинске. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе СК РФ доложат о загрязнении воздуха предприятиями в Заинске

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Главе СК РФ доложат о загрязнении воздуха предприятиями в Заинске

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Житель Татарстана в комментариях приемной «ВКонтакте» рассказал, что в Заинске долгое время из-за работы промышленных предприятий, среди которых сахарный завод, происходят выбросы вредных веществ. Из-за этого загрязняется атмосферный воздух.

В Заинске стоит резкий неприятный запах, а местные жители задыхаются. Татарстан сообщил, что концентрация вредных веществ в атмосфере значительно превышает норму, однако источник загрязнения так и не установили.

В СУ СКР по Татарстану организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Валерию Липскому доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Поручение поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Диана Соловьёва