Песков заявил об отсутствии «гибкости» в позиции Украины по переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не проявляет «гибкость» для урегулирования конфликта. По его словам, следующие переговоры должны пройти только после предварительной подготовки, иначе встреча делегаций «будет бессмысленной».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Мы говорили о паузе — она на лицо, гибкости в украинской позиции нет. Есть призывы к встрече незамедлительной, но скорее это направлено на эмоциональный эффект. Пройди эта встреча в неподготовленном режиме — она будет бесполезна. Мы же настаиваем на том, что сначала должна пройти работа»,— ответил господин Песков на вопрос «Ъ» об угрозах президента США Дональда Трампа. Тот хочет ввести против России санкции из-за паузы в урегулировании украинского конфликта.

12 сентября Дмитрий Песков уже заявлял о приостановке российско-украинских переговоров. При этом представитель Кремля подчеркнул, что у сторон налажены каналы общения. Последний раз делегации встречались 23 июля, тогда они договорились об обмене военнопленными.