В Петербурге задержали сбившего первоклассницу водителя

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который сбил первоклассницу в Шушарах. Об этом сообщили 15 сентября в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в субботу, 13 сентября, во дворе дома по адресу улица Школьная, 12. Пострадавшую 7-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию, а совершивший наезд водитель автомобиля Skoda Rapid скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили собственника машины, которым оказался 54-летний неработающий житель Калининского района Санкт-Петербурга. Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел, где в отношении него составили протокол об оставлении места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артемий Чулков