Избирательные фонды кандидатов в нижегородскую думу выросли до 187 млн рублей

В избирательные фонды кандидатов в гордуму Нижнего Новгорода, по состоянию на 12 сентября, поступило 186,83 млн руб. Израсходовано на эту дату было 168 млн руб., указано в сводной таблице избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пока по-прежнему нет данных по округам №№33-35. Из общей суммы поступлений минимум 147,65 млн перевели юридические лица. В отчетах необходимо указывать юрлиц, выделивших от 25 тыс. руб., и число граждан, пожертвовавших от 20 тыс. руб.

По сравнению с предыдущими данными перечень юрлиц пополнили еще три. АНО «Ресурсный центр поддержки и развития НКО Московской области» пожертвовала 27 млн руб. нескольким кандидатам от «Партии пенсионеров», от 2 до 3 млн руб. каждому.

Компания «Орбитек» перевела своему коммерческому директору Александру Петрову (округ №8, ЕР) 6,5 млн руб. Весь его фонд стал лидером среди кандидатов и составил 7,03 млн руб., включая 326 тыс. от Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Эта организация продолжила спонсировать единороссов, больше всех получили кандидаты по округам №10 и №11 Татьяна Дружинина (5,31 млн руб.) и Оксана Смолина (5,08 млн руб.)

ООО «Индустриальный парк РУМО» перевело 290 тыс. руб. на кампанию кандидата от ЛДПР по округу №17 Игоря Теленкова.

Итоговые финансовые отчеты кандидатов избирком будет публиковать позднее.

Как писал «Ъ-Приволжье», на 4 сентября избирательные фонды кандидатов в нижегородскую думу составляли 131,6 млн руб.

Ирина Швецова