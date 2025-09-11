До 131,6 млн рублей выросли избирательные фонды кандидатов в нижегородскую думу

В избирательные фонды кандидатов в думу Нижнего Новгорода по состоянию на 4 сентября 2025 года поступило не менее 131,55 млн руб., потрачено 110,7 млн руб. Такие данные приводит избирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пока по-прежнему нет информации по округам №18 и №№33-35.

Большая часть средств поступила от юрлиц — 95,96 млн руб. В отчетах необходимо указывать юрлиц, выделивших от 25 тыс. руб., и число граждан, пожертвовавших от 20 тыс. руб.

В перечне спонсоров кандидатов, по сравнению с предыдущими данными, появились новые организации.

АНО «Центр поддержки общественно-значимых проектов и развития гражданских институтов», зарегистрированная на улице Минина, 1 в Нижнем Новгороде, финансирует кандидатов от «Партии пенсионеров». Руководитель центра — Ирина Афанасьева. На выборах губернатора Нижегородской области в 2023 году она, или ее полная тезка, была финансовым уполномоченным сразу двух кандидатов — Александра Быкова из «Партии пенсионеров» и Ильи Померанцева из «Гражданской силы».

Более десятка кандидатов от «Партии пенсионеров» получили от этого фонда 36 млн руб. Размер взноса варьируется от 1,2 млн до 3 млн руб.

Кандидатов от «Новых людей» спонсируют два АНО — «ЦПРКТП Пересвет» из подмосковных Мытищ и «КПЦ «Развитие» из Хабаровска. Первая перечислила пяти кандидатам 6 млн руб. Вторая перевела 4,1 млн руб. двум кандидатам, в том числе 3,053 млн — Кристине Копытовой (№28). Сейчас она лидирует по размеру фонда среди всех кандидатов — 6,39 млн руб.

Нижегородский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития продолжает увеличивать фонды кандидатов от «Единой России». Больше всех, по 3 млн руб., получили Татьяна Дружинина (округ №9) и Оксана Смолина (№10). Всего у них по 3,7 млн руб.

Из новых коммерческих спонсоров — ООО «СЗ Выбор-ННДК» направило 1 млн руб. своему руководителю Михаилу Иванову (ЕР, округ №22). «ННДК Автозавод» увеличило взнос до 3 млн руб. Всего теперь у него почти 4,53 млн руб.

К спонсорам Ольги Балакиной (№28, ЕР) добавилась «Нижегородская машиностроительная компания», перечислившая 50 тыс. руб. Всего в фонде кандидата 2,65 млн руб.

Ирина Швецова