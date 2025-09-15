На 19,1% выросла выдача кредитных карт в Удмуртии в августе

В августе в Удмуртии было выдано 13,1 тыс. новых кредитных карт, что на 19,1% больше по сравнению с июлем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По количеству выданных в прошлом месяце кредиток республика заняла 28-е место среди регионов страны.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«После падения во второй половине прошлого года, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась. Аппетит банков к риску постепенно восстанавливается, хотя все еще находится на довольно низком уровне. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)»,— отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, средний срок потребительского кредита в Удмуртии составил в июле 32,5 месяца, что на 16,5% больше, чем месяцем ранее. Для сравнения, в РФ показатель составил 32,7 месяца.

Анастасия Лопатина